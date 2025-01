Talvisele teedevalitsejale on lumelükkamine missioon

Tõnis Urbanik on lumelükkaja, kes oma truu kaaslase, traktori Claas Axion 840ga on Järvamaa teid lahti hoidnud juba rohkem kui viis aastat. Kui mõnele tundubki seda vähevõitu, iseäranis kõrvuti nende meestega, kes saha­tööd teinud aastakümneid, on oluline märkida, et Tõnis on vaid 25aastane. See-eest traktorijuhi kogemust on tal juba hämmastavad 20 aastat. Lumelükkamine on Tõnise meelest päris sageli täppis-, aga alati missiooniga töö. See on ka põhjus, miks ta seda teha armastab.