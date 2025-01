Trumpile on see juba teine kord olla maailma mõjukaima riigipea ametis, tema eelmine ametiaeg vältas 2017.– 2021. aastani.

Seekordsete valimiste järel tänas Trump oma toetajaid ja teatas, et sai üle 300 valijahääle ja võitis ka kogu riigis. «See on poliitiline võit, mida meie riik pole kunagi varem näinud,» lausus ta. «Tänan Ameerika rahvast selle erakordse au eest, et mind valiti teie 47. presidendiks ja 45. presidendiks. Ma võitlen teie, teie pere ja teie tuleviku eest iga päev.»