Arto Saar: sotsiaalne kapital toob tuntust juurde

Järva valla elanik Arto Saar on omamoodi nähtus, keda on alati Järvamaa mõjukaks inimeseks peetud hoolimata sellest, milline on parasjagu olnud tema ühiskondlik või poliitiline positsioon. Seda pelgalt selle pealt, et ta on aktiivne ja ettevõtlik inimene, kes teeb palju ja jõuab palju.