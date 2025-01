Järvamaa ühistranspordi keskus ei soovi naabritega liituda

"Täna ei oska ma öelda, mitu keskust jääb alles. Me vaatame täna lisaks sellele, mis võiks olla tulevikus see arv, üle ka selle, mis võiksid olla ülesanded, mis jäävad kohalikule tasandile. Ja mis on need ülesanded ja tegevused, mis on mõistlik tuua kesksele tasandile. Nad on pisut killustunud ja nende omavaheline koostöö ja ka koostöö teiste transpordiliikide vahel on olnud vähene," rääkis regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.