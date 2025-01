Enamiku oma karjäärist Bosnia ja Hertsegoviinas mänginud Dubačkić esindas möödunud hooajal Serbia kõrgliigaklubi Novi Sadi Mladost värve. Tunamullusest hooajast on kaitsja saldos ka mängud UEFA Konverentsiliigas Bosnia tippklubi Sarajevo Zeljeznicari eest.

Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul on Dražen Dubačkići näol tegemist tänapäevase profiiliga keskkaitsjaga. “Dražen annab meile juurde nii taktikalisi kui strateegilisi valikuid mänguplaanis, sest tegutseb väga edukalt üksühele kaitseduellides ja on võimas nii õhus kui maas mängides,” rääkis Kams. “Ta on kiire ja atleelik ning vajalik lüli meie meeskonnas, lisamaks kaitseosakonda konkurentsi ja sügavust.”