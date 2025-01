Sentide ümardamine hindu ei kergita

Coop Järva juhatuse liige Tiiu Lunts ütles, et müüjatel on tulnud seoses ühe- ja kahesendiste ostjaile mitte tagastamisega teha tavalisest rohkem selgitustööd, kuid see pole talle teadaolevalt probleeme põhjustanud. «Kauplustes, kus on siseraadio, teavitatakse samuti ostjaid muudatusest, seega ei tohiks see enam kellelegi üllatusena tulla,» lausus ta.