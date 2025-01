Päästeliidu nõukogust leiab järvalastele tuttava mehe

Üheskoos vaadati tagasi möödunud aasta tegemistele, millest olulisemad olid suures mahus Ukraina abistamine ning tehnilise pääste üksuse areng. Päästeliidu jaoks on oluline projekt elupäästva võimekuse tagamine vabatahtlikes päästekomandodes üle Eesti, mille raames said üldkogul kolm ühingut uued AED defibrillaatorid. Need olid Salme Vabatahtlik Pääste, Nõo Päästeselts ja Avinurme Pritsimeeste Selts.