Lillelaada korraldaja: oleks vaid elekter ja netiühendus

Türi aianduse ja mesinduse seltsi juht ning lillelaada peakorraldaja Pille Marrandi ütles, et kuigi paljustki laadaga seonduvast on jaanuari kolmandal nädalal vara rääkida, on ettevalmistused juba käimas. Tegelikult hakkavad laada korraldajad järgmise aasta plaane pidama juba eelmise laada lõppedes kokkuvõtteid tehes.

Pille Marrandi sõnul on praegu meilivahetus tihe: leida tuleb prügiveo korral­daja, teisaldatavate kuivkäimlate teenust osutav ettevõte, esinejad meelelahutusprogrammi. «Mul on meilboks ja telefon ammu punased, kõik küsivad laada kohta. Reklaamikujundus on enam-vähem paigas, kohe-kohe­ lähevad need trükki. Päris uut tüdrukut me reklaamidel ei kasuta, aga värvid natuke muutuvad,» selgitas Marrandi.