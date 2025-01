Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva valda on kavas püstitada kuni 109 tuulegeneraatorit, kuid plaanid on kohalike elanike seas tekitanud vastuseisu. Pärast infokoosolekuid otsustasid valla kogukonnad ühendada jõud, et seista tuuleparkide rajamise vastu. Läinud aasta detsembri alguses algatati allkirjade kogumine, et edastada vallavolikogule selge sõnum kohalike inimeste seisukohtadest. Eelmisel kolmapäeval andiski üks eestvedajatest, Mikk Kivila­, vallavanem Toomas Tammikule kogutud allkirjad üle. Portaali rahvaalgatus.ee kaudu kogunes veidi üle kuuga 1061 digiallkirja, millele lisanduvad paberkandjal kogutud toetusavaldused kogukondadest.