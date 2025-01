Elamus on ahiküte. Elamu on ühendatud ühisveevärgiga, eluruumid ei ole ühendatud ühisveevärgiga, võimalus on elamu ühendada ühiskanalisatsiooniga. Elamus on kuivkäimla. Elamu seinad, laed, põrandad, küttekolded, tehnopaigaldised, pinnakatted, avatäited on lagunenud. Küttekolded on korstnapühkija poolt üle vaatamata.