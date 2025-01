Kodutütred tähistasid Türil 93. aastapäeva

See tähtis päev oli täis soojust, tänutunnet ja inspireerivaid hetki. Pidulikul kontsertaktusel kõlasid muusikalised etteasted, hingepuudutavad kõned ja silmapaistvate liikmete tunnustamised – välja kuulutati Aasta pärli tiitlid, jagati teeneteriste ning anti üle hinnalised kingitused pikaajalise panuse eest organisatsioonis. Need autasud tähistavad panust, mida meie liikmed on teinud organisatsiooni arendamisse ja noorte inspireerimisse.