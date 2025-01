Järva vald sai enda ridadesse naabermaakonna spetsialisti

Inimeste muredeks võib olla ka näiteks tilkuv kraan ning sellisel juhul tuleb selgitada, milleks on kohalik omavalitsus mõeldud ja milleks mitte. Aivar on töötanud mitmes omavalitsusüksuses: Mustvees, Vinnis, Väike-Maarjas, Sõmerul.

Mustvees oli kaks eraldi organisatsiooni: valla hallatav asutus ja valla omandis olev äriühing. Aivari ülesanne oli kaks struktuuri kokku liita ning äriühing likvideerida. Ülesanne sai täidetud ning aeg oli otsida uut tööd. „Järva valla tööpakkumine jäi silma ja kuna ma olen teede valdkonnaga varem tegelenud, siis oli mul olemas kompetents, et kandideerida," ütles Aivar. Tema sõnul on kõik tööd erilised. Teede peaspetsialistiks tuli ta, sest see vastab tema teadmistele ja oskustele.