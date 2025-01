Uuel vallaametnikul oli edastada ka perekondlikke rõõmusõnumeid

See pole ainus uus roll, mida Triin sellest aastast kannab. Triin on ka värske vanaema. Kui arenduse teemadega on ta varasemalt seotud olnud, siis vanaema on ta esimest korda. Jõgeval elav Triin kandideeris Järva vallavalitsusse tööle sooviga leida oma oskustele ja teadmistele kõige lähemat tööd. Ta hoidis silma peal nii Jõgeva, Viljandi kui ka Tartu töökuulutustel ning vaatas, mida ka naabervald Järva teeb. „Kui konkurss välja kuulutati, oli mul kohe mõte küps, sest vahemaa ei ole suur," ütles Triin. Oma kodust Koeru kontorisse on Triinul 40 kilomeetrit sõitu.