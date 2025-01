Albu suusasõit toimub lumevähesuse kiuste

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik kinnitas kolmapäeval, et vaatamata kehvadele looduslike lume oludele pühapäevaks planeeritud 23. Albu suusasõit Jaak Mae karikatele toimub. „Tõsi, klassikalise tehnika asemel sõidetakse võistlusel vabatehnikas. Klassika jaoks on lund rohkem vaja, olgugi, et nädala esimeses pooles sadas seda juurde,” sõnas ta. „Nädal aeg sulas, siis oli paar päeva külma- käimasolev talv on olnud väga keeruline. Meile on see aga prestiiži küsimus, et saaksime võistluse ikkagi tehtud.”