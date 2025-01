Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Vähem kui üheksa kuu pärast tulevad kohalike omavalitsuste valimised muudavad Paide linnavolikogu kooseseisu ilmselt suuresti. Võimalik, et üks staažikas erakond kaob sootuks kaardilt ja esimest korda võib kogu võim libiseda ühe partei kätte.

* Eelmisel laupäeval oli järvalane Marina Mikson tunnistajaks ebatavalisele juhtumile, kui lühikese aja jooksul langes taevast neli eri suurusega tulekera. Marina Mikson viibis laupäeval kella 16.20 paiku Türi-Alliku kandis, kui tema pilku köitsid lõunataevas liikuvad objektid. «Aeglaselt kukkusid ja paistsid, nagu oleks olnud leekides. Suitsujutid veel taga järel,» meenutas ta. «Esialgu liikusid need asjad kiiresti, siis käis sähvatus ja kiirus aeglustus. Alguses arvasime, et tegu on alla kukkuva lennukiga.»