Järvalased pälvisid kultuurialast tunnustust

Pidunädala korraldustoimkonna juht, A. H. Tammsaare muuseumi Vargamäel juhataja Reelika Räim käis kesknädalal Võru Kandles toimunud tunnustusüritusel, kuhu kogunes ligi 200 kultuurikorraldajat ja rahvamajade töötajat üle kogu Eesti, auhinda vastu võtmas. „Väga uhke tunne. Rind on kummis,“ tõdes Reelika õhtul Võrust kodupoole sõites. „Ootamatu, aga täiesti õiges kohas auhind – kui palju rahva- ja kultuurimaju, raamatukogusid, haridusasutusi ja MTÜsid on Järva vallas selle sündmusega seotud! Kõiki, kes kaasa löövad, on kindlasti üle poolesaja. Kui neid, keda kaasata, poleks, oleks keeruline selliseid sündmusi korraldada. Oli suur au minna ja võtta see auhind vastu kõigi korraldajate nimel. Äge! Mulle täiega meeldib.“