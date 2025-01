Epeevehkleja kutsub lapsi liikuma

Imavere kooli liikumisõpetaja Taiga Laur ütles, et kohtumine tuntud sportlastega on üks osa liikumiskasvatusest. Ta märkis, et Imavere on liikuma kutsuv kool ning sellised motivatsioonikohtumised pole sugugi harukordsed. "Õpetajad võivad koolis rääkida mida tahes ja käia kasvõi käte peal selgitamaks, et liikumine tuleb kasuks, aga kui seda sama ütleb tunnustatud ja edukas sportlane, on sellel laste ja noorte silmis rohkem kaalu," põhjendas ta. Seepärast püüabki kool lapsi liikuma suunata heade eeskujude kaudu.