Eesti kirjanduse pidunädal turgutab vaimu ja keha

Pidunädala korraldustoimkonna juht, A. H. Tammsaare muuseumi Vargamäel juhataja Reelika Räim sõnas, et selle aasta pidunädala teema toetub eesti raamatu aastale, mida sel aastal tähistatakse. „Keel ja kirjandus on meie kultuuri alustalad. Meil ilmub palju uusi raamatuid. Loetakse. Huvi kirjanduse vastu pole kuhugi kadunud," ütles Räim. „Senikaua, kuni püsib meie keel ja kirjandus, me kestame."