Endisest laudast sai päästekomando hoone

Selle hoone ehitustööd said alguse 2024. aastal ning lõppesid 2025. aasta 3. jaanuaril. Aastaid tagasi oli siin aga sigala. Osa vanast sigalast andis päästekomandole kasutamiseks lahke kohalik inimene. Kui kõndida uue hoone taha, võib märgata ühte tühja platsi ja sealt eemal vana majaosa. Vana majaosa on veel meenutus sigala ajast, tühi plats viitab sigala sissevajunud hooneosale ning uus komandohoone vanast laudast kerkinud uuele majale. Kõik kolm osa olid kunagi üks suur maja.

Imavere vabatahtlik päästekomando alustas tegutsemist 2016. aastal. Selleks ajaks oli Imavere kutselise komando likvideerimisest möödunud kümme aastat. Nende tegutsemisest jäi alles auto. „See oli niiske ja läbi. Otsustasime, et võtame selle auto, hakkame tasapisi putitama ja vaatame, mis saab," meenutas Imavere vabatahtliku päästekomando pealik Rene Tamm komando algusaastaid. Alguses tundus, et ega sellest midagi välja tule. Esimese autoga sai sõita maksimaalselt 60 kilomeetrit tunnis ja see vajas pidevat putitamist.