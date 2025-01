Vallavalitsuse uus ametnik raskusi ei karda

Nimelt enne Järva vallavalitusse tööle asumist oli Isabel hooldekeskuses vanemtegevusjuhendaja, kelle hoolealusteks olid skisofreeniat põdevad inimesed. Töö oli aeg-ajalt ka raske, aga raskuseid Isabel ei karda ning võtab oma eelmisest tööst uude ametisse kaasa väga palju. Isabelil on Järva vallavalitsuses tegutsedes oma piirkond. Ta on Aravete, Albu ja Koeru piirkonna sotsiaaltöö spetsialist.

Idee muutusteks tekkis sellest, et Isabel soovis uusi väljakutseid ja võimalust arenemiseks. „Kuna ma ise olen Koerust pärit, tundus see ainuõige valikuna," ütles Isabel, kes oli teadlik, et ka teised vallad otsivad sotisaaltöö spetsialiste, kuid Järva vald on tema jaoks kodusem. Ta on lõpetanud Koeru keskkooli ning hetkel õpib Tallinna tehnikakõrgkooli Mõdriku õppekeskuses Lääne-Virumaal sotsiaaltööd. Viimane aasta on veel jäänud.