Türi plaanib enam kui miljoni euroga uuendada järveäärset puhkeala

Türi vallavalitsusel on plaan rekonstrueerida Türi tehisjärve äärne rannaala atraktiivsemaks avalikuks puhke- ja sportimisalaks. Selleks on valminud ka eelprojekt. Kuna tegemist on kuluka ettevõtmisega, soovib vald ehituseks raha taotleda riigilt. Hinnanguliselt läheb projekt maksma 1,3 miljonit eurot.