Aasta tegu tõi jalgpallurid koju

Kuigi majanduses on rasked ajad, siis Paides pole sellist ehitusbuumi varem nähtudki. Kõige suurema ehitise valisid järvalased ka möödunud aasta tähtsaimaks teoks.

Kindlasti polnud märgiline mitte see, et Paide jalgpallihall on suurehitis – selle olulisus peitub sisus.

Paide linnameeskonna kallal on irvhambad juba aastaid saanud aasida, et mis Paide meeskond see selline on, kui treenib pealinnas ja käib Paides kõigest paar korda kuus mängimas.

Teist võimalust pole aga seni olnud. Kui teised võistkonnad treenivad talvel hallides, siis ei saa meie meeskond Paides lumevallides sumbata. Nüüd on hall valmis ja esindusmeeskond siin treenimas.

Küllap pikapeale seab suurem osa mängijaidki ennast Paidesse elama ja nii muutub meeskond veel rohkem linna igapäevaelu osaks.

Üle 40 aasta Paides jalgpallitreenerina tegutsenud Viktor Mets ütles, et treeneritöö alguaegadel ei osanud ta jalgpallihallist unistadagi. Isegi kunstmurustaadion oli siis puhas ulme.

Kuigi jalgpallihalli puhul on palju räägitud linna esindusmeeskonnast, peab Viktor Metsa seda väga oluliseks just meie lastele ja mitte üksnes neile, kes jalgpallitreeningul käivad.

Mets annab koolis vabatahtlikku sporditundi ja on lastega nüüd kaks korda hallis käinud. Ta sõnas naerdes, et kahel esimesel korral ei saanudki ta seal õieti tundi teha, sest laste vaimustus suurest hallist oli nii suur, et nad lihtsalt jooksid kogu aja mööda halli ringi.