Järva valla opositsioon: 10 kilomeetrit meie valla piirist ei soovi me ühtegi hiigeltuugenit näha

Järva vallavolikogus opositsiooni kuuluv Arto Saar ütles, et eilsel vallavolikogu istungil küsiti Järva vallavanem Toomas Tammikult, et kas tuulikute osas on toimunud edasiminekuid ja kas erialaspetsialiste on kaasatud. Vastus oli, et seis on sama, mis kuu aega tagasi ja vallavalitsus alles menetleb (YouTube, 23.01.2025 vallavolikogu istung alates 1.33.00). Kui külma kõhuga poliitik peab olema, et seda öelda, teades, et koalitsioon on tegelikult mõni tund varem oma käigud läbi rääkinud ja võtnud seisukoha, et ei poolda tuuleparkide planeeringut.