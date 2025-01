Tagastatav maksutulu jääb tänavu tagasihoidlikuks

Kui eestlased mõnd kuupäeva erilise innuga ootavad, siis on see kindlasti 15. veebruar. Just sellest kuupäevast alates avaneb võimalus esitada maksu- ja tolliametile oma eelmise aasta tulud ja kulud. Kel veab, saab mõni nädal hiljem enim makstud tulumaksu oma pangakontole tagasi. Tänavu aga ei pruugi paljudele seda rõõmu jaguda või on oodatav summa väiksem, kui see on olnud eelmistel aastatel.