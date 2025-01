Grippi haigestumine kasvab, koroonasse haigestumine väheneb

Ülemiste hingamisteede ägedate nakkuste levik püsib stabiilne ning on võrreldav eelmise hooaja sama perioodiga. Küll aga on gripiviiruste osakaal märkimisväärselt suurenenud, näidates püsivat ja laialdast levikut. Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel on gripi aktiivsus Euroopa Liidus tõusutrendis, kuid ei ole veel jõudnud kõrgehooajani.