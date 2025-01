Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Möödunud aasta oli ehitajatel Paides väga töine. Kuigi suur piimakombinaat oli just valmis saanud, ei visanud mehed kellut nurka. Valmis ka Paide päästekomando uus hoone, jalgpallihall, Valgekivi ärikeskuse teine maja, Pärnu tänava ärimaja, täieliku uuenduskuuri läbis Tallinna tänaval asuv riigimaja. Kuigi majanduses on rasked ajad, siis Paides pole sellist ehitusbuumi varem nähtudki. Kõige suurema ehitise valisid järvalased ka möödunud aasta tähtsaimaks teoks. Kindlasti polnud märgiline mitte see, et Paide jalgpallihall on suurehitis – selle olulisus peitub sisus. Paide linnameeskonna kallal on irvhambad juba aastaid saanud aasida, et mis Paide meeskond see selline on, kui treenib pealinnas ja käib Paides kõigest paar korda kuus mängimas. Teist võimalust pole aga seni olnud. Kui teised võistkonnad treenivad talvel hallides, siis ei saa meie meeskond Paides lumevallides sumbata. Nüüd on hall valmis ja esindusmeeskond siin treenimas.