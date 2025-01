Tänase seisuga pole kummalegi ametikohale sooviavaldusi veel esitatud. Paide linnavalitsuse personalispetsialisti Rita Laanetu sõnul on konkursid alles värsked, nii et potentsiaalsetel kandidaatidel on aega rahulikult järele mõelda ning oma avaldus tähtajaks ära saata.