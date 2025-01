Aravete koolis pipragaasi lasknud õpilasel tuleb tegemist teha politseiga

Kesk-Eesti politseijaoskonna piirkonnagrupi juht Priit Söörd selgitas, et eile kella 14 ajal anti häirekeskusele teada, et Järvamaal Aravete alevikus koolimaja ruumides levis gaas, mis oli silmi ja kurku ärritav. "Õpilased ning õpetajad liikusid kooli ruumidest välja ning kohale saabunud päästjad tuvastasid, et tegemist oli pipragaasiga. Päästjad tuulutasid ruumid ja inimesed lubati tagasi koolimajja kella 14.15 ajal."