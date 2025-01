Partnerklubi noored ja andekad mängijad tugevdavad Paide Linnameeskonna ründeliini

Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul on mõlemad noormehed näidanud oma kodumaal mängijatena piisavalt head kvaliteeti, et üritada nüüd läbimurret Euroopas. “Pikakasvulised poisid, väravale orienteeritud, andekad mängijad,” iseloomustas ta värskeid liitujaid. “Ründeliini vajasime me kindlasti jõudu juurde. Nüüd on meil olemas kaks noort ja väga potentsiaalikat mängumeest, kes täiendavad praegust edurivi, lisavad meeskonnasisest edasiviivat konkurentsi ning annavad samas meeskonnale ja treeneritele juurde taktikalisi võimalusi.”