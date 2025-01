Pipi-Liis Siemann: tõenäoliselt ei pane me sagedusala vahetumist tähelegi

Olemasolevat võtame sageli enesestmõistetavana. Tänapäeval on elektrivarustus enamiku Eesti elanike jaoks igapäevane, taustal olemasolev hüve, mille puudumine ja katkemine on erakordne sündmus. Elekter kütab me maju ja teeb soojaks tarbevee, hoiab toidu külmikus värskena ja eluks (häda)vajalikud seadmed töös. Nii on täiesti mõistetav ka ärevus, mida niivõrd tähtsa teenuse kasvõi teoreetiline katkemise oht tekitab.