Koeru kooli vilistlased panevad seljad kokku

Vilistlaskogu üks eestvedajaid Hannes Linno ütles, et tegelikult on idee ligikaudu kolm aastat juba küpsenud ja sai lõplikult tuule tiibadesse pärast viimast koolis toimunud maailmatalguid. "Seal olid mitmed vilistlased ka lauajuhtideks. Päevselge oli tõsiasi, et vilistlastel on soov praeguseid õpilasi toetada ning koolielu huvitavamaks muuta. Seega kerkis vilistlaskogu loomine taas päevakorda," rääkis ta.