PRIA maksis 2024. aastal Järvamaa taotlejatele toetustena välja üle 24 miljoni euro

PRIA peadirektori Margus Noormaa sõnul on 2024. aastal makstud toetussumma PRIA ajaloos suuruselt neljas: „Liigume kursil, kus juba selle aasta jooksul võiks täituda PRIA 25-aastase ajaloo jooksul välja makstud toetuste kogusummana 6 miljardi euro piir.“ Noormaa hinnangul on toetuste jagamise sujuvas kulgemises olnud suur roll ka klientidel, kes on varmalt PRIAga suhelnud ja erinevate uuendustega – nagu e-põlluraamat ja Iva äpp – julgelt kaasa tulnud. „Kindlasti suur tänu nii klientidele kui maaelu arendajatele – just tänu koostööle saame toetused kiiresti ja täpselt välja maksta, et sektor saaks jätkuvalt meie toidujulgeolekusse panustada.“