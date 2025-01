Linn müüb maatükki küla vastuseisust hoolimata

Viisu külaselts ja Paide linn veavad juba üle poole aasta kaigast ühe maatüki pärast, mis on külaseltsile omal ajal lepingu alusel kasutada antud, kuid mille linn nüüd seltsi tahte vastaselt maha müüa soovib. Külaseltsi eestvedaja Aivar Tubli peab lepingu lõpetamist õigusvastaseks, linnavalitsus seevastu leiab, et kõik on seaduslik ning hoopis selts on juriidiliselt eksinud.