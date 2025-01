Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide meelelahutus- ja kohvikuturul on aasta alanud tempokalt, sest pea igal nädalal teatatakse mõne uue koha avamisest. Nüüd on järg Paide keskväljaku käes, kus endise kohviku Uskumatu ruumides avas teisipäeval uksed uus söögikoht. Söögikoht kannab nime Keskväljaku kohvik, mille tegevjuht ja peakokk on Lauri Kabrits. Mees, kes töötas kaheksa aastat Toosikannu puhkekeskuses peakokana ja toitlustas ka presidendi vastuvõttu. Ta on kaasa löönud mitmes pealinna tipp­restoranis, näiteks viis aastat­ Cathedralis, aga ka Mehhiko restoranis Cantina Carramba ning Kakumäe jahisadamas asuvas kaks Michelini tunnustust pälvinud restoranis Puri.

* Haridus- ja teadusministeerium plaanib alates järgmisest õppeaastast viia ühise juhtimise alla osa riigi pidamisel olevaid hariduslike erivajadustega laste koole eesmärgiga optimeerida juhtimiskulusid. Otsus puudutab ka Paides tegutsevat Nurme, kunagise nimega Päinurme eriinternaatkooli.

* XXI tantsupeo eelproovid juhatasid eelmisel nädalavahetusel sisse Lääneranniku piirkonna tantsurühmad Kärdlas ja Kuressaares. Eeloleval nädalavahetusel tantsivad oma varbad soojaks Järvamaa tantsurühmad. Ka puhkpillimängijatel tuleb näidata, et peo repertuaar on kenasti omandatud. Pühapäeval, 3. veebruaril kogunevad Paide Hillar Hanssoo põhikooli võimlasse maakonna segarühmad ja naisrühmad. Laulu- ja tantsupeo maakondlik kuraator Eva Linno märkis, et tantsijatel on tulemas pikk päev. Harjutamine ja ettetantsimine algab hommikul kell üheksa ja kestab õhtul kella üheksani.

* Järva vallavanem Toomas Tammik saatis eelmisel neljapäeval välja pressiteate, et vallavolikogu koalitsioon otsustas mitte toetada tuuleparkide rajamise planeeringut. Järgmisel päeval saatis volinik Arto­ Saar välja pressiteate, milles on kirjas, et opositsioon ei soovi näha hiigeltuulikuid isegi naaberomavalitsuste territooriumil, mis oleks Järva vallale ligemal kui kümme kilomeetrit. Vallajuhtide seisukohta kommenteerivad nelja rohelise energiafirma juhid.

* Jõustruktuurid teevad Eesti elektrisüsteemide Venemaast lahtiühendamise eel samme kõrgendatud kaitsevalmiduseks. Inimestel pole aga põhjust ärevust tunda või paanitseda, kuid valmis tuleb igaks juhuks olla. Eesti, Läti ja Leedu ühendavad 9. veebruaril oma elektrisüsteemi Mandri-Euroopa sagedusalaga. Kliimaministeerium kinnitab, et Eesti on sünkroniseerimiseks põhjalikult valmistunud ja väga suure tõenäosusega ei pane inimesed sagedusala vahetumist tähelegi.