Automudelistid hoidsid kodumaakonna mainet kõrgel

Aare Meerits Türi Loomemaja mudelismiringist sõnas, et neilt oligi võistlustel võistlemas neli poissi. „2WD stock klass muutub võistlejate hulgas järjest populaarsemaks ning viimased võistlused on selles klassis olnud kõige rohkem sõitjaid,” kommenteeris ta.

14.- 16. veebruarini toimub Eesti meistrivõistluste neljas etapp ja sedakorda Paides E-Piim spordihallis. Tarmo Alt märkis, et see on ainuke kahepäevane meistrivõistluste etapp ja selle tarbeks ehitatakse spordihalli Paide mudeliringi ja nende abiliste poolt Eesti suurim RC siserada. „Selle aasta erisuseks on vaibaraja kasutamine vastavalt rahvusvahelisele standardile,” täpsustas ta. „Ootame kõiki huvilisi vaatama ja omadele kaasa elama.”