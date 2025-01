Absurdne vargus Käravetel ajas naerma ka kannataja

29. jaanuaril läks Valder tööle nagu tavaliselt, kuid garaažist möödudes märkas midagi kummalist. "Võtsin hoo maha ja läksin vaatama. Rohelist värvi lauad olid laiali ning see oli väga veider. Avasin lukus oleva garaažiukse ja avastasin, et nagu karu oleks talveunest ärganud ja kõik laiali peksnud," kirjeldas ta oma esimest reaktsiooni.

Selgus, et vargad olid garaaži sisenemiseks lõhkunud akna, mis oli kaetud lisaks klaasile ka kiledega. Aknaraam oli eemaldatud ja kui vargad olid omale huvipakkuvad esemed kokku kogunud, proovisid nad saaki garaažist ukse kaudu välja toimetada. Esialgu pidas ukse ees olev kehvapoolne lukk vastu, kuna varastel puudus ketaslõikur. Kui ust rammides see siiski ei avanenud, otsustasid nad lõhkuda garaažiukse alumise osa, tekitades umbes poole meetri kõrguse ava. "Tundub lärmakas tegevus, aga kuna tegutseti öötundidel, lootsid vargad, et ümberkaudsed inimesed magavad sügavalt," oletas Valder.