Wittensteini tegevusmuuseumis toimub loeng-kohtumine

Käesolev näitus võtab kokku keskaegse Liivimaa asjaomase ainese, tuues avalikkuse ette lõviosa Eestist-Lätist teadaolevatest palverännuga seotud leidudest ühes kirjaliku-kunstilise pärandiga. Selle tulemusena selgub, et meie isiklikust vagadusest kantud palverännukultuur oli seniarvatust oluliselt rikkam nii käidud kohtade kui ka palverännupraktikate poolest.

8. veebruaril (laupäeval) kell 13 oodatakse huvilisi Wittensteini tegevusmuuseumi, et osa saada ajaloolase ja Tallinna Ülikooli vanemteaduri (PhD) Inna Põltsam-Jürjo loengust „Sigade patroon ja tõbiste avitaja: Püha Antoniuse austamisest sakslaste ja mittesakslaste seas kesk- ja varauusaja Eestis“. Huvitavaks teeb järvalastele loengu seik, et ka siit piirkonnast on leitud rohkelt Antoniuse riste.