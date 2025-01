Eesti Keskerakond esitab halduskohtule menetlemiseks kaks kaebust, milles nõuame automaksu tühistamist, sest see on vastuolus põhiseadusega, ütles erakonna esimees Mihhail Kõlvart.

"Põhiseaduse kohaselt on lasterikkad pered ja puuetega inimesed riigi ning kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Valitsuskoalitsioon ei ole aga nendele sihtrühmadele teinud automaksu osas erisusi, mistõttu maainimeste, paljulapseliste perede ja puuetega inimeste toimetulek ning liikuvus on üha rohkem pärsitud," ütles Kõlvart.