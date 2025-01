Maoaastal tasub madudega sõbrustada

Fotostuudios võtab Virge Võsujalg mind vastu, Jimmy käte ümber vonklemas. Tema viieaastane tütar Emily lustib diivanil Milkyga, keda ma esmalt heledatel rõivastel ei märkagi, sest ta on piimjalt valge­. Jimmy ja Milky on roninastikute liiki kuuluvad eksootilist päritolu maod, kes on inimesele ohutud ja sobivad lemmik­loomaks. Minusugusele madusid pelgavale inimesele on see kahtlemata oluline eelteadmine, et julgeda üldse roomajatega ühes ruumis viibida.