Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Alates sellest aastast peavad kohalikud omavalitsused lisaks harjumuspärastele jäätmeliikidele hakkama eraldi koguma ka tekstiilijäätmeid. Kui Paide linnas on saanud neid juba mitu head aastat jäätmejaama viia, siis nüüd on võimalik vanad joped ja väljaveninud kampsunid ära anda koduõuel. 6. veebruaril on Paide linnas­ esimene kogumisring just niisuguste tekstiilijäätmete äraandmiseks. Teenust võivad kasutada nii eramuomanikud kui ka korteriühistud, nii linnainimesed kui ka külade elanikud.

* Eelmisel sügisel asus Paide linnameeskonna jalgpalliakadeemia etteotsa soomlane Mika Laurikainen. Kui eestlased käivad põhjanaabrite juures tööl kahe nädala kaupa, siis võttis ka Laurikainen nüüd ette samasuguse töörände. Et peale akadeemia juhi koha sai temast veel klubi noortesüsteemi metoodiline juht, tähendab see, et kõlavaid tiitleid tuli Laurikaisele juurde mitu.

* Viisu külaselts ja Paide linnavalitsus veavad juba üle poole aasta vägikaigast ühe maatüki pärast, mis on külaseltsile omal ajal lepingu alusel kasutada antud, kuid mille linnavalitsus soovib nüüd seltsi tahte vastaselt maha müüa. Külaseltsi eestvedaja Aivar Tubli­ peab lepingu lõpetamist õigusvastaseks, linnavalitsus see­vastu leiab, et kõik on seaduslik ja hoopis selts on juriidiliselt eksinud.

* Türi vallavalitsus tahab tehisjärveäärse rannaala ümber ehitada avalikuks puhke- ja sportimisalaks. Selleks on valminud eelprojekt. Ettevõtmine on kulukas, seetõttu soovib vallavalitsus taotleda ehituseks raha riigilt. Hinnanguliselt läheb projekt maksma 1,3 miljonit eurot.