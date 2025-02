GALERII Mälestust hoiavad inimesed, mitte seinad

Täna möödub 105 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. Paides on seda sündmust tähistatud vanas rahvamajas ja hiljem selle juurde paigaldatud mälestusmärgi juures. Nii oli see ka nüüd ehkki rahvamaja ise on juba mõnda aega osake ajaloost.