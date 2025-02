Järvamaa sai juurde mitu särtsu täis minitanklat

Maxima kommunikatsioonijuht Janika Jaago selgitas, et tegemist on Ignitis ON laadimispunktiga elektriautode laadimiseks.

Nii nagu Paides on ka Türi kaupluse juures laadija samuti püsti ning ka sealt leiab samasuguse 60kW Wallanderi laadija. "Mõlemad laadijad võimaldavad korraga laadida kahte autot," selgitas Jaago. "Keskmist laadimisaega on veidi keeruline öelda – eelkõige sõltub see ju sellest, kui tühi on auto aku laadimise alustamise hetkel, kui suur/võimas see aku on, samuti võib rolli mängiga ka õhutemperatuur jne. Tootja spetsifikatsioonide järgi aga peaks nn keskmise suurusega aku (60kW) saama laetud tunniga, nii öelda optimaalne laadimisulatus (20%-lt 80%-ni) peaks aega võtma ca 40 minutit."