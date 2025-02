Loosimängu peaauhinnaks olev maastur püüab Paides poodlejate pilke

Coop on autosid välja loosinud 2016. aastast. Kokku on seni võitja leidnud juba 73 autot ja need on jõudnud paljudesse Eesti paikadesse. Mõnes kohas on loosiõnn heldelt naeratanud, näiteks Abja-Paluojja, Paidesse, Kilingi-Nõmmele ja Kadrinasse on selle aja jooksul loositud kaks autot, Kohilasse ja Laagrisse aga kolm, Raplasse lausa viis sõidukit.