Krattidelt konfiskeeritud Audi luksusmudel pandi enampakkumisele

2011. aastast pärit Audi A6 Limousine (816BNR) parempoolse tagumise ukse juures rehvi pool on sõiduki kerel umbes 5 cm suurune mõlk ja 1 cm suurune värvikahjustus nii kerel kui ka selle juures tagumisel parempoolsel uksel. Sõiduki parempoolsel esimesel rehvil välisküljel umbes 5cm suurune rebend. Sõiduki kapotil keskel umbes 1 mm suurune täke. Sõiduki vasakpoolsel tagumise ukse juurest tagumise rehvi kohal ukselingi kõrgusel umbes 5 mm pikkune kriim. Sõiduki tagumisel põrkeraual numbrimärgi all umbes 5 cm pikkune kriim. Sõidukil on üks süütevõti.