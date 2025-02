Monika Kirss on Paide Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja. Ta on särav ja eriline õpetaja, kelle päevades tundub vahel olevat palju rohkem kui 24 tundi. Lisaks aine õpetamisele on ta mentor õpilastele ja alustavatele õpetajatele ning rahvatantsurühmade Säsi juhendaja. Samuti panustab ta erinevatesse kooli ettevõtmistesse. Peale teiste õpetamise harib ta pidevalt ennastki.