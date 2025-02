Märkimisväärne osa järvakatest on petturile raha kaotanud

„Norstati läbiviidud uuringust selgus, et 3% Eesti inimestest on kelmuse tõttu kaotanud kuni 1000 euro piiresse jääva summa. Samas 1% vastajatest nentis, et on petturile kaotanud suisa neljakohalise rahasumma,“ ütles Luminori pettuste tõkestamise spetsialist Veiko Kiik.