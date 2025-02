Võitis kõige tammsaarelikum esitus

Kauaaegne Albu kooli õpetaja Külli Pesti tuletas meelde, et osalejaid on olnud ka üle saja. „Kuna ise olin tavaliselt registreerija, siis mõned koolid, juhendajad ja õpilased korduvad aastast aastasse, poisse on alati vähem, aga nende seas väga ägedaid," rääkis ta ja lisas, et on viimastel aastatel kuulanud just vanema grupi esitusi – need on hästi huvitavad. „Noored on väga julged. Vahva on ka, et igal aastal on nad leidnud Tammsaare loomingust midagi uut. Võib olla annab see esinejale midagi juurde, kui tal on teistmoodi tekst."