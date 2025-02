Kultuuritempli seinu katab värvidemäng

Paide kunstikooli õppekoordinaatur Kristina Such ütles, et näitusel saab vahva ülevaate kunstikooli õppijate loomingust. "Üleval on üle saja töö alates esimesest klassist kuni täiskasvanud õppijate teosteni," tuvustas ta. Nende hulgas on esindatud ka Mari maalistuudio, Malle Kera akvarellistuudio ning Sorge kunstistuudio noored õppijad.