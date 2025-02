Pitka matk tõotab rekordit

Kaitseliidu Järva maleva pealik Kuido Pettai ütles, et täna hommikuse seisuga on end matkale kirja pannud rekordarv osalejaid – 615. Aga häid matkajaid mahub 15 km pikkusele matkateele veel. „Esimest korda osalevad ajateenijad, 67 ajateenijat Ämarist. Üks sõpruskond tuleb kohale juba eelmisel õhtul ja telgib Jalgsema külamaja juures,“ ütles Pettai ja kinnitas, et matkapäeval on õues kümmekond külmakraadi ja paistab päike ehk on super matkailm!