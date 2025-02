Padeli siseväljak. Foto on illustratiivne

Paide spordikeskusel on küpsenud plaan rajada padelimängu siseväljak. Kuna see pannakse kokku spetsiaalsetest moodulitest, ei vaja koha ettevalmistus suuri ehitustöid. Nii saabki padeliväljaku lihtsasti püsti panna näiteks suurde võimlasse. Spordikeskusel on selleks ka sobiv asukoht leitud.